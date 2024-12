Fanpage.it - Il comportamento di gruppo degli animali influenza le decisioni dei singoli: cos’è l’intelligenza collettiva

Leggi su Fanpage.it

Moltiche vivono inmostrano grandi capacità di coordinazione, che tuttavia non sono merito di un leader o di un "capo branco". I gruppi, come un gregge di pecore che fugge da un Border Collie, agiscono come un sistema complesso e dinamico, in cui le interazioni tra gli individui determinano ildi tutta la mandria.