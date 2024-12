Ilrestodelcarlino.it - Il blackout (friday) delle luminarie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un saldo nel buio. E pensare che poteva essere una serata scintillante per il centro storico. Gli ingredienti c’erano tutti. Negozi aperti fino a tardi, sconti fuori stagione, musica e tanta gente a caccia dei regali natalizi. Fin qui le luci. Ma un’ombra si è allungata sulla shopping night: leancora spente. E così rimarranno. Perché per respirare il clima natalizio si dovrà attendere fino a domenica prossima. Qualcuno si era chiesto se il gioco di tenere ancora tutto spento valesse la candela "per quattro spiccioli risparmiati". Ma nulla è cambiato. Più che il venerdì nero degli sconti è stato il. Peccato.