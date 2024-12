Ilrestodelcarlino.it - Il Barbara Monserra scappa dalla zona rossa

2 appignanese 1: Pigliapoco, Zoppi, Coltorti, Spezie, Omenetti, Serpicelli, Cancellieri (25’st Gnahe), Falasconi (22’st Petronilli), Ubertini, Gianlorenzi (45’st Buratti), Castignani. All. Mancini APPIGNANESE: Giachetta, Zitti (1’st Medei) Argalia, Ghannaoui, Fermani, Brandi, Rapaccini, Gagliardini, Raponi (35’st Gesuelli), Jayed (27’st Pasqui), Carboni. All. Canesin ARBITRO: Bartomioli di Pesaro RETI: 15’pt Castignani (B), 35’pt Carboni (A), 44’st Ubertini (B) Un’altra vittoria di platino per ilchevia, inguaiando così l’Appignanese. Al gol di Castignani, replica Carboni, ma l’episodio clou arriva a fine gara. Il tocco di mano in area di Fermani regala un rigore ai locali che Ubertini trasforma con freddezza.