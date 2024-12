Laverita.info - I Simpson avevano previsto il Me too. Ma non un femminismo così ottuso

Leggi su Laverita.info

Trent’anni fa andava in onda l’episodio in cui Homer viene falsamente accusato di molestie e distrutto dai media. Una satira per certi versi attuale, con la differenza che oggi la puntata non avrebbe lieto fine.