I segreti nascosti del Colosseo: storie mai raccontate

Il, simbolo indiscusso di Roma, non è solo uno dei monumenti più visitati al mondo, ma anche un luogo avvolto da leggende e misteri. La sua imponenza, che affascina da secoli, celanascoste,architettonici e dettagli sorprendenti che pochi conoscono. Dietro ogni pietra si nascondono tracce di un passato che ha visto gladiatori combattere, imperatori governare e folle acclamare in uno spettacolo senza pari. Ma cosa si cela davvero sotto la sua superficie? Un sistema avanzato di tecnologia anticaa Roma, i prezzi delle case nei dintorni – (ilcorrieredellacitta.com)Molti pensano alcome a un semplice anfiteatro, ma questa visione non rende giustizia alla sua complessità. L’ipogeo, la struttura sotterranea che si estende sotto l’arena, rappresentava un sistema ingegnoso per la gestione degli spettacoli.