I Cinque Stelle si confrontano con iscritti, simpatizzanti e cittadini

Questa mattina, a partire dalle 10 e fino alle 13, il Movimentodi Grosseto invita tutti i propried iinteressati, a partecipare a un incontro informativo e di confronto sulla delicata fase attuale. All’incontro saranno presenti il rappresentante del Gruppo territoriale, Massimo Sabatino, il consigliere comunale, Giacomo Gori, e alcuni attivisti con molti anni di esperienza politica e amministrativa alle spalle. Il luogo dell’incontro è il nuovo parco del Diversivo, situato tra viale Europa e via Bulgaria. "In un contesto di caos mediatico, esacerbato dall’eccessivo utilizzo dei social media – affermano Massimo Sabatino e Giacomo Gori – riteniamo che un incontro in presenza possa essere molto utile per acquisire ulteriori informazioni, accrescere la consapevolezza e dare maggiore valore al dialogo e al confronto".