Quotidianodipuglia.it - I cantieri, il lavoro: tra Pnrr, Coesione e fondi europei/ Puglia, un'occasione irripetibile da non fallire

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Se non è l'ultima chiamata per il futuro, poco ci manca. Il patto tra governo e regionesuidi sviluppo e? 470 interventi per oltre sei miliardi di euro,.