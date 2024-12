Sport.quotidiano.net - Hockey Pista, Coppa Italia A2. All’Amatori il pass per la semifinale

amatori modena 3 bdl correggio 1 AMATORI MODENA: Moncalieri, Ferri, Ombelli, Malagoli P., Cunegatti, Pochettino, Barbieri E., Bozzetto, Vaccari M.; all.: Farina. BDL CORREGGIO: Salines, Castiglioni, Pedroni M., Menendez, Cinquini, Caroli, Casari, Tudela, Holban, Pedroni F.; all.: Granell. ARBITRO: Mele M. (SA). Note: Espulsi: nessuno. Marcatori: 1° tempo Tudela al 0’16", Bozzetto al 6’07"; 2° tempo Barbieri al 7’36", Bozzetto al 22’04". Qualificazione centrata per l’Amatori 1945, che con una partita intelligente, e concreta centra la qualificazione alle semifinali dia marzo, dove affronterà il Thiene: melino invece la Pico Mirandola, che in formazione più che rimaneggiata, rimedia un tennistico 0-6 a Scandiano, che non fa né bene, né male. Tornando alla gara della Amatori, la partita non si era certo messa bene, con Correggio già in vantaggio dopo sedici secondi: poteva essere un colpo da ko, ma la squadra di Farina ha saputo mantenere concentrazione e lucidità, e grazie ad un Moncalieri ancora una volta insuperabile, ha iniziato a tessere la propria trama di gioco per arrivare prima al pari con Bozzetto, e poi nella ripresa ad una vittoria tutto sommato meritata con le due reti di Barbieri prima, e di Bozzetto poi, che hanno chiuso la gara.