Hockey ghiaccio | sconfitta per Asiago nella domenica di ICE League

si ferma ancora. La compagine veneta ha inato la secondaconsecutiva nel Campionato ICE2024-2025 disu, perdendo il confronto con Klagenfurt per 3-1 al termine di una partita molto tirata, risolta solo nel terzo periodo.Inizio equilibrato per le due squadre. Il team italiano è il primo a portarsi in vantaggio, mettendo il disco in rete a quattro minuti dalla prima sirena con Rigoni, abile a costruire una buona azione con il supporto di Gazzola e Miceli. Il parziale di 0-1 dura però molto poco, in quanto dopo appena due giri di orologio i padroni di casa ripristinano gli equilibri sfruttando un gran colpo di Petersen.Dopo una seconda frazione terminata con un nulla di fatto, gli austriaci trovano il guizzo vincente solo nelle battute finali del terzo e ultimo tempo.