Highlights e gol Liverpool-Manchester City 2-0 | Premier League 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la. Prosegue la caduta libera dei Cizitens, che perdono la sesta partita nelle ultime sette, questa volta contro la capolista e a questo punto favorita per il titolo. I Reds la spuntano grazie alle reti di Gakpo e poi Salah su rigore nel finale, disastro Guardiola in questo mese e mezzo. Di seguito ecco le immagini salienti.GLIDI2-0e gol2-0:) SportFace.