Highlights e gol Chelsea-Aston Villa 4-0 | Premier League 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Glie le azioni salienti di4-0, match della quattordicesima giornata di Serie A. Successo prezioso per i Blues che si affidano ai sigilli di Jackson (7?), Fernandez (36?) e Palmer (83?). Niente da fare per la squadra di Emery, mai veramente in partita a Stamford Bridge. Ecco le azioni salienti del match.e gol4-0:) SportFace.