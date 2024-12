Infobetting.com - Hatayspor-Besiktas (lunedì 02 dicembre 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Posticipo del quattordicesimo turno di Superlig turca che vede ildi van Bronckhorst impegnato sul campo dell’attualmente penultimo in classifica. Neppure l’arrivo di un tecnico esperto come Calimbay ha risollevato le sorti di una squadra che in estate ha cambiato molto e che ha a che fare anche con diversi indisponibili. In 12 partite è arrivata solo una vittoria, giusto nell’ultima gara .InfoBetting: Scommesse Sportive e