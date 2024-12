Lanazione.it - Guardia medica toscana: numero unico e tempi di attesa. Gli utenti sono soddisfatti?

Firenze, 1 dicembre 2024 - In due mesi e mezzo, dal 16 settembre (giorno dell'attivazione del servizio) ad oggistate quasi 124.500 le chiamate al nuovo116117 del servizio di continuità assistenziale. "Unimportante, gestito con professionalità dato che il tempo dimedio per il cittadino, per poter parlare con un operatore, è stato di sessanta secondi. Il flusso di chiamate di questi primi mesi dimostra che il picco della richiesta è tra le ore 20 e le 22 nei giorni infrasettimanali, quando idiper la risposta si allungano un po', e dalle 11 alle 13 nei festivi", fa sapere il presidente della Regione Eugenio Giani. "La centrale 116117 - aggiunge - si è dimostrata anche un valido filtro, perché il 70% delle chiamate è stato inoltrato al medico di continuità assistenziale, ma il restante 30% si è concluso con informazioni soddisfatte dagli operatori".