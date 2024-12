Ilrestodelcarlino.it - "Gravi ritardi nelle richieste"

"Sono il presidente dello Sci Club Ascoli – dice Francesco Viscione –, ma sono anche un politico e non posso evitare di sottolineare iche ci sono stati nella richiesta di deroga della vita degli impianti. Per non parlare degli errori commessi nel progetto della nuova cabinovia. Abbiamo il sindaco di Ascoli che è presidente del Cotuge e non è possibile pensare che quest’anno non si possa sciare a Monte Piselli. Lo Sci Club Ascoli è uno dei più antichi d’Italia, visto che è stato fondato il 15 dicembre 1945. I ragazzi che si sono formati a Monte Piselli sono poi diventati campioni e hanno mosso i primi passi centinaia di ascolani, alcuni dei quali hanno raggiunto anche risultati importanti. Il nostro compito è mantenere questa tradizione".