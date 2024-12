Ilrestodelcarlino.it - "Grande passato, ora c’è il nulla"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sono molto delusa – dice il maestro di sci Alessandra Allevi –. La nostra montagna, dico nostra perché siamo tutti cresciuti lì, su quel campo scuola unico in Italia, su quelle piste che ci qualificano ovunque andiamo. Sono una Maestra di Sci e in qualsiasi stazione delle Alpi e degli Appennini ci sono gli ascolani, fanno la loro bella figura perché tutti noi abbiamo imparato a sciare a Monte Piselli, la montagna magica dove scii e guardi il mare. Grazie a chi ci ha regalato questa opportunità inperché ora il. Nessuno ha capito il valore, né la valenza turistica di questa meraviglia sopra la nostra città. Ma poi si può far fare un progetto per la nuova seggiovia ad uno studio di Castel di Lama?".