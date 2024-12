Graduatorie interne di istituto | sindacati chiedono 6 punti per il servizio preruolo Ministero propone punteggio ai tutor e docenti Agenda Sud

Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità, ATA e personale educativo: la stesura dell'Ipotesi di Contratto per il 2025/28 procede ma non si è ancora arrivati ad un testo definitivo. Il passaggio successivo vede infatti un confronto politico sulla questione dei vincoli e delle possibili deroghe richieste dai, intanto si parla anche dei punteggi possibili per ledi, importanti se vi è contrazione di organico e la necessità di individuaresovrannumerari. L'articolodiper ilaiSud .