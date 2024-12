Lanazione.it - Gospel Inclusion tra musica e solidarietà

PERUGIA –si incontrano all’Auditorium San Francesco al Prato: oggi alle 18, nell’ambito della stagione Sanfra, va in scena “”, un concerto con il Coro Cantori Umbri e La Brigata Indipendente, associazione di promozione sociale impegnata a favorire l’emancipazione dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico, usciti dal circuito scolastico e desiderosi di iniziare un nuovo percorso nel mondo del lavoro. Un concertoche saprà coinvolgere il pubblico, con guest star Annalisa Baldi, artista umbra nota anche per essere arrivata in semifinale nella prima edizione di X Factor e per la partecipazione ai programmi Tai “Camper” e “La Biblioteca dei Sentimenti”. L’ingresso è a offerta libera e la somma raccolta andrà a sostenere i progetti die della Brigata Indipendente.