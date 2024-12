Ilrestodelcarlino.it - "Giusto manifestare rispettando tutti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Io sono contenta se i giovani manifestano. Secondo me cali per quanto riguarda il fatturato non ne abbiamo avuti a causa di questo evento – commenta Asya Pohosyan, del negozio ’Sergent Mayor’ –. Sicuramente per noi commercianti sono state molto più dannose le iniziative organizzate in via Emilia, proprio qua davanti, qualche tempo fa. Penso cheabbiano il diritto dila propria opinione, ma vanno individuati i luoghi giusti, che non causino danni a nessuno, soprattutto ai lavoratori. Le persone, in centro sono riuscite comunque ad arrivare e noi, come negozio, non ci sentiamo danneggiati dalla manifestazione".