Girone B Il Milan Futuro a Terni ritrova l’ex Abate | Rossonero nel cuore

Le strade dele di Ignaziotornano ad incrociarsi, in campo, a, alle ore 15. Per l’attuale allenatore della “fere“ seconde in classifica sarà molto più che un ritorno al passato. Cresciuto nel settore giovanilea partire dal 2009, ha totalizzato 243 presenze con la prima squadra. Poi, altri tre anni (diciotto in totale) da allenatore: una stagione in U16, due con la Primavera (con altrettante finali di Youth League). In estate l’addio amaro percompagno di Bonera che ha comunque usato parole al miele: "Una società che per me resta casa. Alsono cresciuto e diventato uomo. Ho anche allenato la maggior parte di questa squadra. Per me sarà un derby del. Ma massima ferocia". Ai rossoneri, dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, servono punti per uscire dalla zona playout, per quanto all’appello manchi ancora una partita da recuperare col Campobasso (giovedì prossimo).