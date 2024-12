Milanotoday.it - Gira in strada con 300 grammi di hashish: arrestato per spaccio

Un giovane egiziano è statovenerdì nel tardo pomeriggio perdi droga, a Milano.È successo in via Clitumno, zona via Padova. Lui ha 22 anni ed è irregolare in Italia, con qualche precedente. Una volante della polizia è transitata per la via intorno alle sei e venti di.