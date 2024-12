Ilgiorno.it - Giovanni Malagodi, un liberale a Milano: una giornata dedicata al leader del PLI a 120 anni dalla nascita

– Lunedì 2 dicembre dalle 17.30 la Fondazione Luigi Einaudi presenta nella sede di Assolombarda a(Palazzo Giò Ponti in via Pantano 9), il convegno e la mostra “un”, per celebrare la figura dello storicodel PartitoItaliano a 120sua. Dopo i saluti istituzionali del vicepresidente della Regione Lombardia, Marco Alparone, del capo di gabinetto del sindaco di, Filippo Barberis, e del vicepresidente di Assolombarda, Alvise Biffi, interverranno il presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto, l’assessore alla Cultura della Lombardia, Francesca Caruso, il presidente di The Adam Smith Society, Alessandro De Nicola, l’ex presidente del Consiglio di Regione Lombardia, Giancarlo Morandi, e l’archivista della Fondazione Luigi Einaudi, Leonardo Musci.