Germani arriva la Virtus | Alzeremo l’intensità

Big match tra terza e seconda al PalaLeonessa, con laBrescia che ospita alle 18.15 laBologna. I precedenti sorridono ai bianconeri, avanti 21-11. Lacon una striscia di sei vittorie di fila contro la, che non batte i felsinei in casa dal 2019. Ma il precedente più dolce è quello della finale di Coppa Italia a Torino del 2023, primo trofeo per la squadra del Cidneo. Così coach Giuseppe Poeta (nella foto): "Laè costruita per vincere, con un roster di altissimo livello. Vogliamo riprendere il discorso dalle due ottime prestazioni in trasferta. Sarà fondamentale imporre il nostro ritmo per alzare intensità e contrastare la loro fisicità". Alessandro Luigi Maggi