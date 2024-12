Garbagnate, inaugurata la sede dell’Associazione Carabinieri

Leggi su Ilnotiziario.net

lasabato ufficialmente in Corte Valenti lacittadinanazionaledidedicata alla figura di ‘Quinto Profili’, il brigadiere comandante della stazione dell’Arma di Senago colpito a morte da una banda di malviventi il 20 febbraio 1946, mentre in servizio accorreva in soccorso alla cittadinanzase .