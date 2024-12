Oasport.it - Freestyle, doppio podio per i fratelli Tabanelli nel Big Air di Pechino: Miro secondo, Flora terza

Leggi su Oasport.it

Grande Italia nella Coppa del Mondo di big air 2024-2025, una delle discipline del. Ahanno regalato spettacolo: dopo una grande qualifica, è arrivato ilper entrambi in Cina.si era qualificata con il sesto punteggio alla finale,con il primo: rispettivamente sono arrivati un terzo e unposto.Al femminilesi è piazzata ancora sulcon un gran terzo posto: punteggio complessivo di 159.50 per la classe 2007 nativa di Bologna che ha fatto registrare il primo punteggio nella prima run (85.25) e ilpunteggio nella(74.25), mentre è stata scartata la seconda manche. A vincere è la francese Tess Ledeux (166.25) davanti all’elvetica Sarah Hoefflin (163.00). Una bella conferma per l’emiliana che nella prima tappa di Coppa del Mondo si era piazzata seconda a Chur, in Svizzera.