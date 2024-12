Formula E 2024 2025 | calendario programma orari e tv di tutte le tappe

Leggi su Sportface.it

Il Mondiale diE è alle porte. Il campionato elettrico è pronto a entrare nella Stagione 12, che vedrà il debutto delle nuove vetture Gen3 Evo. Le monoposto, testate a Madrid solo alcune settimane fa, sono un’evoluzione del modello Gen3, con l’obiettivo di avvicinarsi alla Gen4, la quale debutterà nella stagione 2026/2027. Ildella nuova stagione parte la prima settimana di dicembre a San Paolo, in Brasile, per terminare, come di tradizione a Londra nel mese di luglio. La FE non farà tappa in Italia, con l’appuntamento geograficamente più vicino a Monaco. In totale, sono attesi sedici round, ospitati da dieci circuiti differenti.ESabato 7 dicembre – E-Prix San Paolo ore 18:05Sabato 11 gennaio – E-Prix Messico ore 21:05Sabato 14 febbraio – E-Prix Jeddah ore 18:05Domenica 15 febbraio – E-Prix Jeddah ore 18:05Sabato 12 aprile – E-Prix Miami ore 21:05Sabato 3 maggio – E-Prix Monaco ore 16:05Domenica 4 maggio – E-Prix Monaco ore 16:05Sabato 17 maggio – E-Prix Tokyo ore 09:05Domenica 17 maggio – E-Prix Tokyo ore 09:05Sabato 31 maggio – E-Prix Shanghai ore 10:05Domenica 1 giugno – E-Prix Shanghai ore 10:05Sabato 21 giugno – E-Prix Jakarta ore 11:05Sabato 12 luglio – E-Prix Berlino ore 16:05Domenica 13 luglio – E-Prix Berlino ore 16:05Sabato 26 luglio – E-Prix Londra ore 19:05Domenica 27 luglio – E-Prix Londra ore 19:05COPERTURA TVIl campionato diE sarà trasmesso in diretta in chiaro, sui canali di Mediaset, come lo scorso anno.