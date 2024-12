Lanazione.it - Firenze, una serata di musica per Voa Voa: come partecipare

, 1 dicembre 2024 - Il 3 dicembre al Teatro Cartiere Carrara “Ho conosciuto il dolore” spettacolo a scopo solidale dell’Orchestra “Ologramma” diretta da Roberta Frison, con i testi di Carlo Stanzani. Finalmente ain occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Martedì 3 dicembre ore 20,30, Teatro Cartiere Carrara dicon la partecipazione straordinaria di Paolo Hendel . Lo spettacolo, presentato da Kagliostro, è organizzato dal Lions Club Barberino Tavarnelle, in collaborazione con i Lions Club Le Signe, Certaldo, Empoli, Filippo Neri,Michelangelo. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps, per il finanziamento del primo progetto pilota in Italia di screening neonatale della Leucodistrofia Metacromatica, presso il Laboratorio di Diagnosi precoce dell’Ospedale pediatrico Meyr.