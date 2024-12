Dailymilan.it - Fiorentina-Inter sospesa: malore in campo per Edoardo Bove. Il giocatore trasportato in ospedale

è statadopo chesi è accasciato a terra. Ilè statocon urgenza inÈ caduto in mezzo alin modo innaturalea gioco fermo perdendo i sensi. I giocatori dell’e poi quella dellahanno subito chiamato l’vento dei soccorsi ine fanno scudo per evitare che le telecamere riprendessero la scena. Una scena brutta.Mani nei capelli, preoccupazione, lacrime da parte dei suoi compagni e l’Artemio Franchi in silenzio. Sono stati attimi di grande paura.Una volta uscito dallo stadio in ambulanza l’arbitro Doveri ha deciso di mandare tutti i giocatori negli spogliatoi: “Garaper emergenza medica” ha fatto sapere subito dopo la Lega Serie A.d’urgenza in