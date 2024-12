Spazionapoli.it - Fiorentina-Inter rinviata ufficialmente per un malore a Bove: le ultime

La gara tra ladi Palladino e l’di Simone Inzaghi è stata sospesa a causa didi.Lae l’stavano un giocando un match molto vibrante, ma poi al 19? all’Artemio Franchi è calato il silenzio., infatti, si è accasciato a terra. Lo staff sanitario è accorso subito in campo per fornire le prime cure mediche al giocatore., si attendono notizie sulle condizioni diGli stessi giocatori si sono messi in cerchio intorno a. C’è stata anche qualche polemica tra gli giocatori e qualche addetto all’autombulanza. Il calciatore è stato trasportato in ospedale., si attendono notizie sulle condizioni di(LaPresse) spazionapoli.itLa gara è stata sospesa momentaneamente. I calciatori sono usciti dal campo, molti di questi erano in lacrime.