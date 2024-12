Calciomercato.it - Fiorentina-Inter rinviata, paura per Bove: malore in campo

Leggi su Calciomercato.it

Scene preoccupanti durante le fasi iniziali diper Edoardo. La situazione è molto delicataTantaa margine della sfida tra. La partita del Franchi è infatti passata in secondo piano dopo appena 17 minuti a causa di un improvvisooccorso al centrocampista viola Edoardoper(LaPresse) – Calciomercato.itL’ex romanista si è accasciato privo di sensi al suolo prima di essere raggiunto da un capannello di compagni e avversari immediatamente intenti a prestargli soccorso. Uno scenario di grandefatto di concitazione e dell’vento dei sanitari prima dell’ovvia sospensione della partita per emergenza medica.Il calciatore è stato quindi immediatamente portato via e trasportato in ospedale tra le lacrime dei giocatori presenti inin un mix di, ansia e disperazione per un ragazzo di soli 22 anni.