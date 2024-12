Lanazione.it - Fiorentina-Inter, Bove si accascia a terra. Tifosi in lacrime

Firenze, 1 dicembre 2024 – Momenti di angoscia allo stadio Franchi di Firenze dove la partita, a pochi minuti dal fischio di inizio, è stata sospesa. Il calciatore Viola Edoardosi è improvvisamenteto a. I compagni si sono subito avvicinati in cerchio facendo spazio poi ai soccorsi che hanno trasportatoin ambulanza su una barella. La partita è stata immediatamente sospesa.siGiocatori esconvolti e sconcertati per l’accaduto sul quale ancora non ci sono notizie certe. Dalla curva è partito un applauso spontaneo per dare coraggio alla squadra che in passato è già stata travolta dalla morte del capitano David Astori e dalla scomparsa del dirigente sportivo Joe Barone.