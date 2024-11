Fallo killer in finale di Copa Libertadores | Gregore espulso dopo 50?

Leggi su .com

(Adnkronos) – Laditra Atletico Mineiro e Botafogo sarà ricordata per il trionfo della squadra di Rio de Janeiro, ma non solo. Il Botafogo ha infatti conquistato la coppa giocando una grande partita, ma giocando in 10 dall'inizio. Il motivo? Un'entratadi, che50" ha dato un clamoroso .L'articoloindi50? proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.