F1, Verstappen firma una pole position spaziale in Qatar, poi viene penalizzato. McLaren in seconda fila, la Ferrari deve rimontare

AGGIORNAMENTO ORE 23.30Maxè statodi una posizione per aver ostacolato George Russell nell’ultimo giro lanciato ed ha perso così laproprio in favore del britannico.Cinque mesi dopo l’ultima volta (GP d’Austria), Maxil miglior tempo in qualifica e scatterà davanti a tutti al via del Gran Premio del2024, penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Nona partenza al palo dell’anno (la n.41 in carriera) per l’olandese della Red Bull, che si è inventato un giro mostruoso in Q3 per battere la Mercedes di George Russell e soprattutto ledi Lando Norris e Oscar Piastri. Risultato opaco in casa, con Charles Leclerc quinto e Carlos Sainz settimo che dovrannodomani in gara per continuare ad inseguire il sogno del titolo costruttori.