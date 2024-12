F1 GP Qatar Russell | Il quarto posto è un risultato migliore di ciò che meritavamo

Leggi su Sportface.it

“Non avevamo passo oggi, non sappiamo nemmeno perché la situazione fosse quella. Dopo il pit stop avevo lo stesso ritmo di Zhou, dobbiamo capire perché il passo di Lewis e il mio non era assolutamente presente. Ilè undi quello che ci“. Sono queste le parole di George, che ha finito il Gran Premio delin quarta posizione dopo essere partito in pole. F1 GP: “Ilè undi ciò che” SportFace.