Pianetamilan.it - Empoli, Cacace candidato al premio di miglior difensore del mondo! | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Liberato, terzino dell', in corsa per vincere un riconoscimento davvero inaspettato. In questospieghiamo il perchéLiberatodell'per ildial: ma quali sono i reali motivi di questa candidatura? Neldi 'GazzettaTV' c'è la spiegazione