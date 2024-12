Romatoday.it - È nato il figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. La prima foto: "Benvenuto piccoletto"

Leggi su Romatoday.it

Enea, ildie diDi. L'annuncio è arrivato via Instagram con unadolcissima pubblicata dal cantante: le impronte dei piedini del bimbo a cui ha rivolto la dedica "La direzione perfetta per non perdermi più.". Enea, come.