Calcionews24.com - Dorgu Lecce, sirene italiane e inglesi per l’esterno giallorosso. Corvino stila il prezzo sul mercato

Leggi su Calcionews24.com

per. La situazione del giocatore e le grandi pretese diSu Tuttosport si parla di Patrick, osservato speciale in casa. Il danese è già il capocannoniere della sua squadra fin qui, con tre reti messe a segno in questa prima parte di stagione., capace di giocare a .