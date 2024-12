Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 1 dicembre 2024

Leggi su Tpi.it

In: anticipazioni,della puntata di, 1Torna, 1In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,su Rai 1.della puntata di, 1La puntata diIn disi aprirà con il tenore Andrea Bocelli, che ripercorrerà i suoi trent’anni di carriera ed eseguirà al pianoforte due suoi grandi successi – “Il mare calmo della sera” e “Con te partirò” – contenuti nel suo nuovo album “Duets”.Dopo Bocelli, saranno in studio conanche Alberto Matano, che presenterà il suo primo romanzo “Vitamia”, e l’ex portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon, in questi giorni in libreria con la sua autobiografia “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”.