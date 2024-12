Domenica In anticipazioni di oggi | Buffon e Bocelli ospiti

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Da Andreaa Gigi, è una puntata ricca di stelle quella di1 dicembre a ‘In’. Mara Venier aprirà il pomeriggio proprio con il tenore noto in tutto il mondo, che ripercorrerà insieme alla conduttrice i suoi trent’anni di carriera per poi esibirsi al pianoforte con due suoi grandi successi. L’artista proporrà ‘Il mare calmo della sera’ e ‘Con te partirò’, contenuti nel suo nuovo album ‘Duets’, da poco pubblicato e già un successo internazionale. Alberto Matano interverrà poi nelle vesti di scrittore per presentare il suo primo romanzo, ìVitamia’. Il campione ed ex portiere della Juventus e della Nazionale, Gianluigi, invece, sarà in studio per un’intervista sulla sua vita e sulla sua carriera di grande sportivo, raccontata anche nel libro autobiografico ‘Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi’, uscito in questi giorni e già in testa alle classifiche.