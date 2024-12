Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Udinese-Genoa 0-0: espulsione lampo di Tourè! – LIVE

Bianconeri e liguri aprono il palinsesto domenicale della quattordicesima giornata diA, Calciomercato.it seguirà il lunch matchArchiviati i match di venerdì e sabato, laA offrirà i piatti forti del menù tra domenica e lunedì, con tutte le prime della classifica che scenderanno in campo. Il cartellone domenicale della quattordicesima giornata si aprirà con. Le due squadre arrivano a questa sfida con un ruolino di marcia quasi agli antipodi. Reduci dal pari in trasferta contro l’Empoli, i padroni di casa non vincono da quattro partite e hanno subito tre sconfitte nelle ultime cinque sfide.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itI rossoblu, dal canto loro, nonostante l’amarezza per il pari subito in extremis contro il Cagliari all’esordio in panchina di Patrick Vieira, hanno inanellato una striscia di tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi).