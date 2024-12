Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lecce-Juventus 0-0: Perin risponde presente LIVE

Leggi su Calciomercato.it

La sfida tra giallorossi e bianconeri chiude il programma domenicale della quattordicesima giornata diAIl quattordicesimo turno di campionato è pronto ad emettere il suo penultimo verdetto, in attesa di Roma-Atalanta, in programma lunedì sera alle 20.45. Allo “Stadio via del Mare”chiuderà il palinsesto domenicale di questa giornata. Reduce da due 0-0 consecutivi contro Milan e Aston Villa, la squadra bianconera resta une delle migliori difese europee, ma ha bisogno di una maggiore prolificità in attacco per rimanere attaccata al treno scudetto.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itGià in piena emergenza, dopo la trasferta di Champions League Thiago Motta ha perso anche Savona, portando a nove il numero degli assenti per la trasferta in terra salentina.