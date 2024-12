Oasport.it - DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: la Ferrari riapre il Mondiale costruttori! Vince Verstappen!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA18.48 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.18.47 Appuntamento ad Abu Dhabi tra una settimana. 21 punti da recuperare per la: durissima, ma non impossibile!18.46 La classifica piloti:1. Max(Red Bull) 4292. Lando Norris (McLaren) 3493. Charles Leclerc () 3414. Oscar Piastri (McLaren) 2915. Carlos Sainz () 2716. George Russell (Mercedes) 2347. Lewis Hamilton (Mercedes) 2118. Sergio Perez (Red Bull) 1529. Fernando Alonso (Aston Martin) 6810. Nico Hulkenberg (Haas) 3711. Pierre Gasly (Alpine) 3612. Yuki Tsunoda (RB) 3013. Lance Stroll (Aston Martin) 2414. Esteban Ocon (Alpine) 2315. Kevin Magnussen (Haas) 1616. Alexander Albon (Williams) 1217.