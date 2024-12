Oasport.it - DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: la Ferrari cerca la rimonta. Verstappen in testa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23° giro/57 Intanto Norris resta a 1.8 da. Piastri ormai in scia a Russell. Un eventuale battaglia potrebbe consentire a Leclerc di riavvicinarsi.23° giro/57 Di colpo stiamo rivedendo la Red Bull di inizio stagione. E’ chiaro che, a parità di macchina, Maxsarebbe il grande favorito anche nel 2025.22° giro/57 Piastri torna a 9 decimi da Russell, dunque può utilizzare il DRS.21° giro/57 L’errore in frenata di Piastri.LAP 17 / 57Piastri wide in his pursuit of Russell for third!He tries to get run out of the final corner, but gets a snap of steering mid-corner and has to catch it.#F1 #GP pic.twitter.com/VEe5zYl0o2— Formula 1 (@F1) December 1,20° giro/57 Incredibile comee Norris stiano girando sul medesimo passo.