Ilgiornaleditalia.it - D'Alema è più vivo che mai. Alla manifestazione della Cgil, l'ex presidentissimo democratico, defilato tra i presenti al corteo, ha lanciato un segnale

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Poco dietro Elly Schlein, aldel sindacato di Landini, c'era un baffetto grigio che camminava con le Hogan all black e dispensava consigli ai, tra un selfie e una chiacchiera Un leader come Massimo D', difficilmente si riesce a mettere in soffitta. Volenti o nolenti, il b