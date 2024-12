Crolla albero all’Università di Salerno feriti tre corsisti del TFA Sostegno L’Ateneo | Addolorati in corso verifiche

Leggi su Orizzontescuola.it

"Attonito e addolorato per quanto accaduto,, in tutte le sue componenti docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo, si stringe in questo momento drammatico attorno ai tredella specializzazione per le attività die alle loro famiglie": così in una nota l'Ateneo dopo il crollo di un grossoavvenuto ieri pomeriggio all'Università di.L'articoloditredel TFA: “, in” .