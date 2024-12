Inter-news.it - Costacurta: «Fiorentina può sfruttare un limite dell’Inter. Spiego!»

Billy ha analizzato la prossima sfida di Serie A tra e Inter, individuando un potenziale fattore di rischio per i nerazzurri.IL RAGIONAMENTO – Così Billy a Sky Sport in merito al confronto di Serie A tra e Inter: «Credo che i movimenti di Kean, la profondità che lui è in grado di dare, possono dare difficoltà ai nerazzurri. Anche gli inserimenti di Colpani possono dare fastidio, se c'è un per i centrocampisti è quello rappresentato dal fatto che essi perdono spesso gli inserimenti dei mediani avversari. Ecco, questa può essere una delle chiavi per la Viola per la sfida contro i nerazzurri. Per il resto, io vedo una squadra favorita, che è l'Inter».