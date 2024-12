Quotidiano.net - Costa e Kallas visitano Kiev il primo giorno, 'siamo con voi'

Il nuovo presidente del Consiglio europeo, Antonio, e la neo-Alto rappresentante per la Politica estera dell'Ue, l'estone Kaja, e la neo-Commissaria all'Allargamento Ue, Marta Kos, sono in visita a, dove incontreranno il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. La scelta, altamente simbolica, coincide con ildi lavoro della nuova Commissione Europea. L'ANSA è l'unico media italiano al seguito della missione. "Nelin caricaqui per dare un messaggio:dalla parte dell'Ucraina, militarmente, finanziariamente e politicamente come dal", ha dichiarato. "Penso che sia molto importante venire qui e iniziare il nostro mandato in Ucraina, sia il Presidente del Consiglio Europeo che l'Alto Rappresentante, insieme al Commissario per l'allargamento", ha detto