Coppa Italia volley maschile 2025 | tutte le squadre qualificate

Inizia il conto alla rovescia per la Del MonteSuperlegadi: ecco le. Le migliori otto formazioni al termine del girone di andata della regular season (8 dicembre 2024) accedono alla competizione, giunta alla sua 47esima edizione, che assegna il primo trofeo del nuovo anno. Le formazioni partecipanti si incroceranno nei quarti di finale, che si svolgeranno in gara unica in casa della migliore classificata. Le vincitrici di questi scontri diretti accederanno poi ala Final Four, in programma nel fine settimana del 25 e 26 gennaioall’Unipol Arena di Bologna. La Sir Susa Vim Perugia di coach Angelo Lorenzetti, già trionfatrice in Superquesta stagione, proverà a difendere il trofeo vinto lo scorso anno. La concorrenza però non starà di certo a guardare: in gara secca tutto può succedere e nessuna squadra va sottovalutata.