Calcionews24.com - Copa Libertadores, prima storica vittoria per il Botafogo, battuto l’Atletico Mineiro in 10 uomini – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

per il, nella finale tutta brasiliana controIlvince la suanella finale tutta brasiliana controal Monumental di Buenos Aires. Guardate cosa è successo dopo neanche 1' di gioco ? Rosso diretto per #Gregore: per fortuna #FaustoVera .