Contropensieri spaziali Scrive Roberto Vittori

Mi ha incuriosito un articolo comparso su Formiche.net che fa un ragionamento complessivo, strategico ed ambizioso sullo stato di salute dello spazio in Italia contestualizzato nell’evoluzione del contesto internazionale.Celebrato il dinamismo di attori come SpaceX, il telescopio James Webb, e i programmidi Cina e India, l’attenzione si concentra sulle problematiche organizzative dell’Asi, con un focus critico sulle proteste sindacali legate a regolamenti interni su lavoro agile e orario flessibile.L’articolo sostiene che queste dinamiche rallenterebbero la competitività dell’Agenzia, lodando al contempo il nuovo management per le misure volte a razionalizzare le risorse e migliorare l’efficienza amministrativa, ma la riflessione sembra limitarsi agli aspetti organizzativi, trascurando il cuore pulsante del settore spaziale: la ricerca e l’innovazione.