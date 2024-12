Trevisotoday.it - Conegliano non si ferma e mette al tappeto anche Novara

Leggi su Trevisotoday.it

Undici su undici. La Prosecco Doc Imoconon appare assolutamente intenzionata ad arrestare la marcia abbattendo uno dietro l'altro tutti gli ostacoli.L'ultimo in ordine di tempo è la Igor, regolato in tre set nel sold out (l'ennesimo) del PalaVerde. Prosegue dunque la marcia.